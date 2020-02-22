إصابة شاب بجراح خطرة بعد إطلاق النار عليه عند باب الأسباط بالقدس المحتلة

أُصيب شاب فلسطيني، صباح اليوم السبت، بجراح خطيرة بعد أن أطلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” النار عليه أمام باب الأسباط بالقدس المحتلة، بدعوى محاولته طعن أحد أفراد شرطة الاحتلال هناك.

وقال شهود عيان: إن الشاب كان يركض باتجاه باب الأسباط، عندما طلب منه الجنود التوقف، وأطلقوا النار عليه مباشرة.

وحسب الشهود فقد أغلق الجنود المنطقة، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى الشاب الذي لم تعرف هويته بعد.

وقد فرضت قوات الاحتلال طوقاً عسكرياً على محيط باب الأسباط، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول للشاب المصاب.

المصدر: فلسطين اليوم