القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء نهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 12:22
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لقاء لوزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين اليوم في الرياض يستمر يومين
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القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء نهم
منذ 36 mins
22 February، 2020
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