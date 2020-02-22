القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء نهم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 12:22

القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تتصدى لطائرات حربية سعودية وإماراتية بعدد من صواريخ فاطر-1 في سماء نهم

منذ 36 mins 22 February، 2020
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