عبد الهادي: حق العودة إلى فلسطين مقدس ولا تنازل عنه – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 12:22

عبد الهادي: حق العودة إلى فلسطين مقدس ولا تنازل عنه

منذ 1 ساعة 22 February، 2020
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لبنان

أكد ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي أن “صفقة القرن واضحة في استهدافها ثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بالقدس والأرض وحق العودة والمقاومة، ولذلك يجب أن نكون نحن كفلسطينيين واضحين في تأكيد تمسكنا بثوابتنا”.

وقال: “إن حق العودة إلى أرضنا فلسطين كل فلسطين هو حق مقدس لا تنازل عنه. والمقاومة هي طريق التحرير، وسلاحنا هو أرواحنا ولا يمكن أن نتنازل عنه” داعيا “أبناء شعبنا في كل الساحات إلى التحرك بفاعلية مشكلين رأس حربة في مواجهة صفقة القرن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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