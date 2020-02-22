قرار بمنع تصدير أجهزة الحماية الشخصية الطبية الواقية من الامراض المعدية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة قرارا منع في موجبه “اعتبارا من اليوم وحتى اشعار آخر، تصدير أجهزة أو معدات أو أدوات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الامراض المعدية”، لأهميتها على الحد من انتشار الفيروسات المعدية والحد من التعرض لها، ونظرا لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة، أيا يكن منشأها محليا أو أجنبيا نتيجة ازدياد الطلب الخارجي عليها.

ومن بين هذه المعدات، قفازات مطاطية مقاومة للثقوب، قفازات مطاطية مقاومة للأوزان الثقيلة، حذاء السلامة وغطاء الحذاء، بدلات جسم كاملة مضادة للمياه، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، غطاء واق للرأس مقاوم للماء، أثواب تستعمل مرة واحدة، أثواب العلاج الكيميائي، قناع واقي للوجه، أحذية السلامة المضادة للمياه، وأثواب بأكمام طويلة لكامل الجسم.

وأكد نعمه أن “مديرية حماية المستهلك ستجول لمراقبة أسعار هذه المعدات في الصيدليات، وستتشدد في وجه المخالفين، منعا لأي استغلال وتحقيق أرباح غير مبررة على حساب اللبنانيين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام