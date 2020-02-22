سكرية طالب بتخصيص مستشفى رفيق الحريري للمصابين بالكورونا فقط

طالب رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية في بيان بـ”تخصيص مستشفى رفيق الحريري لمرضى الكورونا، المصابين والمشبوهين فقط ، وعدم تركه مشتركا لجميع الامراض.. بخاصة وأن المستشفى يعاني من ضعف وخلل في بناه البشرية والمادية وهبوط في الاداء نتاج تراكم إهماله من قبل الدولة ووزارات صحتها ومفوضها الحكومي وأعمال الفساد التي ضربت هيبته وقدرته على مواجهة الاحداث الصحية الخطيرة كالتي نواجه…”.

أضاف: “لا شك في أن فيروس الكورونا فرض تحد كبير أمام دولة عاجزة ومهترأة، كما المجتمع الذي يواجه امتحانا صعبا بتخفيف العديد من عاداته وتقاليده مصافحة وعبطا وتقبيلا”.

وختم: “لا بد من أنه مع تحركات وزير الصحة الصادق في الاتجاه الصحيح، واستعانته بأهل العلم والاختصاص بخاصة الجامعة الامريكية، وتفهم مجتمعنا وتعاونه، سنواجه ونتغلب على هذا العدو الذي مهما ألحق من أذى، فمفاعيله أقل بكثير مما ألحقه سياسيو البلد من أذى بالناس حاضرا ومستقبلا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام