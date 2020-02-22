روسيا تخطط لإطلاق أول قمر صناعي لمراقبة المناخ والبيئة

صرح مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية بأنه من المخطط إطلاق أول قمر صناعي من نوع “أرتيكا- إم” لمراقبة المناخ والبيئة في منطقة القطب الشمالي من قاعدة “بايكونور” الفضائية في ديسمبر/كانون الأول 2020.

وقال المصدر”من المقرر إطلاق الصاروخ الحامل “سويوز-2.1 بي” وعلى متنه القمر الاصطناعي الأول”أرتيكا- إم ” بتاريخ 9 ديسمبر”.

ولم تعلق الجهات الرسمية في وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” على الخبر.

وكانت وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” قد أعلنت في وقت سابق عن تأخير حاصل بإطلاق قمر صناعي من نوع “أرتيكا- إم”.

يذكر أن وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” لديها العديد من البرامج الفضائية التي تعمل على تحقيقها منذ 2016 وتمتد إلى عام 2025 حيث تخطط لإطلاق ثلاث مركبات فضائية أخرى من طراز “أرتيكا- إم ” في أعوان 2023 و2024 و2025.

المصدر: سبوتنيك