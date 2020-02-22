الصين تعرب عن تعاونها مع إيران لمكافحة كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بلاده تعمل مع طهران لمواجهة تفشي فيروس كورونا في إيران.

وقال “جانج شوانغ” في بيان أصدره اليوم السبت على موقع وزارة الخارجية الصينية على الانترنت: نعمل عن كثب مع ايران لاحتواء الفيروس بالكامل.

وأعتبر التعاون مع إيران في مكافحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة شعب البلدين، مهم جدا.

وأكد المتحدث الصيني أن بكين وطهران، تقفان جنبا الى جنب وبحزم في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الحكومة والشعب الإيرانيين وقفا إلى جانبنا أثناء انتشار كورونا في الصين، وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أول وزير خارجية يدعم الصين ويتعاطف معها في هذا الصدد، وقدمت إيران مساعدة كبيرة للصين .

كما أعرب عن مواساته لوفاة عدد من الأشخاص في إيران، مقدما تعازيه لأسرهم وللشعب الإيراني.

كما أكد سفير الصين لدى طهران تشانجوا على تعاون البلدين في هذا المنعطف الحرج.

المصدر: وكالة ارنا