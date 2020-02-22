بوتين يبحث مع رئيس بيلاروس بناء المحطة النووية في مصر

بحث رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو نتائج زيارته إلى مصر خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير، حيث تطرق الجانبان إلى مسألة المشاركة في بناء المحطة النووية في مصر.

وقال رئيس بيلاروس في تصريحات: “تحدثنا كثيرا عن مصر، نحن وروسيا نعمل هناك. والرئيس بوتين لديه علاقات قوية مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي”.

وأكد لوكاشينكو أنه تباحث مع الرئيس الروسي حول العمل المشترك في مصر، وإمكانية مشاركة بيلاروس في بناء محطة الطاقة النووية في مصر بالاشتراك مع روسيا.

وأجرى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو زيارة رسمية إلى مصر يومي 19 و20 فبراير، حيث شهد مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي توقيع عدد من الاتفاقيات.

المصدر: وكالات