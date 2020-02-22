إصابات بالمئات.. “كورونا” يستشري في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 142 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا”، ليصل العدد الإجمالي للمصابين داخل البلاد إلى 346 حالة.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، فإن من بين الحالات الجديدة، تم نقل 91 حالة إلى مستشفى في مقاطعة تشونغدو، والتي صنفتها الحكومة باعتبارها واحدة من “مناطق الرعاية الخاصة”​​​.

وأعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد داخل البلاد إلى 76288 حالة، وعدد الوفيات إلى 2345 شخصا، مشيرة إلى شفاء 20659 مريضا بعد معالجتهم.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس “كورونا” المستجد الذي ظهر في الصين، وباء، وأعلنت “حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي”.

المصدر: وكالات