أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 22-02-2020

النهار

ذعر “كورونا” في لبنان وفضيحة الرحلات الايرانية!

الأخبار

كورونا… ضيفٌ ثقيلٌ على لبنان

الفيروس في لبنان… تحت السيطرة!

مُستشفى بيروت الحكومي المنسيّ: «ملاذ» كورونا الأوحد

‫صندوق النقد «يسأل» عن تحرير الليرة!

‫

اللواء

إنحدار خطير في التصنيف الإئتماني.. وبعثة الصندوق قلقة من إنخفاض حجم الإقتصاد!

وصول «كورونا» يهز لبنان.. ومخاوف من عجز في الإجراءات والامكانيات

الجمهورية

اليوروبوند: بين السيئ والاسوأ

كورونا في لبنان من البوابة الايرانية

الديار

واشنطن تحذر الدولة اللبنانية من تغيير سلامة بفرض عقوبات تدمر الاقتصاد

سيناريو عزل سلامة… التيار بدأ تنفيذ خطته بمباركة عون

أبعاد الهجوم على سلامة سياسية بامتياز والمعارضة تتأهب

البناء

هجوم يمنيّ يستهدف آرامكو وينبع…والتوتر الروسيّ التركيّ على حافة الهاوية

يوم أول من التفاوض حول الدين العام… وبعثة الصندوق لم تكشف أوراقها

«كورونا» يدبّ الذعر بين اللبنانيّين مع أول إصابة… ومحاولات توظيف سياسيّ

المصدر: صحف