إيطاليا تعلن أول حالة وفاة بفيروس #كورونا شمالي البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 02:40

إيطاليا تعلن أول حالة وفاة بفيروس #كورونا شمالي البلاد

منذ 30 mins 22 February، 2020
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