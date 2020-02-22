اليمن: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الحمزات بمديرية سحار في صعدة (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 02:40

اليمن: غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي على منطقة الحمزات بمديرية سحار في صعدة (المسيرة)

منذ 1 ساعة 22 February، 2020
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