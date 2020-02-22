اغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية الايرانية في كامل المحافظات وبدء عملية فرز الاصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 00:40

اغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات البرلمانية الايرانية في كامل المحافظات وبدء عملية فرز الاصوات

منذ 2 ساعة 21 February، 2020
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