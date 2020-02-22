التلفزيون الإيراني يعلن “انتهاء عمليات التصويت رسميا في الانتخابات البرلمانية” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 00:40
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ايران: بدء فرز الأصوات بانتخابات مجلس الشورى الاسلامي والانتخابات النصفية لمجلس خبراء القيادة بعد انتهاء عمليات التصويت
اليمن: القوة الصاروخية وسلاح الجو المسيّر نفذّا "عملية توازن الردع الثالثة" في العمق السعودي ردا على جرائم العدوان
المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية: العملية استهدفت شركة أرامكو النفطية وأهدافا حساسة في ينبع وأصابت أهدافها بدقّة
العميد يحيى سريع: العملية نفذت بـ12 طائرة مسيّرة من نوع صمّاد 3 وصاروخين من نوع قدس المجنح وصاروخ ذو الفقار البالستي
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يفشلون محاولة تقدّم لتحالف قوى العدوان في مجازة الشرقية ويكبدون المهاجمين خسائر فادحة
اليمن: قوى العدوان يقصف منازل المواطنين بمنطقة الجبلية بالحديدة و5 غارات تستهدف مديريتي حرض وحيران بمحافظة حجة
الكرملين: بوتين يعبّر لنظيره التركي خلال اتصال هاتفي عن قلق موسكو الجدّي من تصرفات المجموعات الارهابية في ادلب
الكرملين: روسيا تناقش احتمال عقد قمّة بشأن سوريا تجمع بوتين مع رئيسي تركيا وفرنسا والمستشارة الالمانية
الرئاسة التركية: أردوغان يطالب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي بوقف هجوم الجيش السوري على ادلب
الرئيس عون: الحكومة ستخوض معركة مكافحة الفساد التي ستتزامن مع تشكيلات في المؤسسات والاجهزة المعنية لتحقيق الاصلاح
رئيس الجمهورية يشدّد خلال اتصال هاتفي بوزير الصحة على ضرورة أخذ الاجراءات المناسبة في المطار للتأكد من سلامة الوافدين
الرئيس نبيه بري يدعو خلال استقباله وزير الاقتصاد راؤول نعمة للتشدد بملاحقة المتلاعبين بسعر صرف العملات وباسعار السلع
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: لبنان يمكنه الخروج من أزماته عبر ثقافة الإعتماد على الذات
النائب حسن فضل الله يطالب القضاء باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من قام بتهريب الأموال إلى الخارج لاعادة ثقة الناس بالدولة
وزير الصناعة عماد حب الله: على مصرف لبنان والمصارف الخاصة تأمين السيولة للمصانع لشراء المواد الأولية وضمان عجلة الإنتاج
وزير التربية طارق المجذوب ينفي اصدار أي بيان بإقفال المدارس ويؤكد أن لا داعي للهلع وأن الوزارة جاهزة لمواجهة أي تطور
لبنان: وزير الصحة يعلن تسجيل اول اصابة بفيروس كورونا لإمرأة آتية من ايران ويؤكد أن حالتها مستقرّة ولا داعي للهلع
الوزير حمد حسن: هناك حالتان مشتبه بهما ولا اصابات أخرى والاجراءات التي نقوم بها كافية ولا حاجة لاعلان حالة الطوارئ
وزارة الصحة: المعلومات الرسمية عن فيروس كورونا تصدر عن الوزارة وتُنشر حصراً بالوكالة الوطنية للاعلام وما عدا ذلك إشاعات
اتحاد نقابات المخابز والافران يعلن الاضراب الاثنين المقبل ويطالب الحكومة بدعم سعر القمح لتأمين الخبز للمواطنين
الأمم المتحدة: نتوقع انعقاد المحادثات السياسية حول ليبيا في جنيف بـ26 الجاري رغم انتهاك الهدنة وحظر توريد السلاح
الرئيس الأفغاني يعلن عن خفض التصعيد مع حركة طالبان بعد طلبها البدء بمفاوضات غير مشروطة ويستثني داعش والقاعدة
منظمة الصحة العالمية: قلقون إزاء الاصابات بفيروس كورونا خارج الصين والتي لا علاقة لها واضحة بالوباء رغم انخفاض نسبتها
التلفزيون الإيراني يعلن “انتهاء عمليات التصويت رسميا في الانتخابات البرلمانية”
منذ 2 ساعة
21 February، 2020
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