التلفزيون الإيراني يعلن “انتهاء عمليات التصويت رسميا في ​الانتخابات​ البرلمانية” – موقع قناة المنار – لبنان
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February 22 2020 - 00:40

التلفزيون الإيراني يعلن “انتهاء عمليات التصويت رسميا في ​الانتخابات​ البرلمانية”

منذ 2 ساعة 21 February، 2020
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