مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية الجمعة 21-02-2020

كأنَ البلدَ المُثقَلَ بكلِ انواعِ الفيروساتِ الاقتصاديةِ والمالية، ينقصُهُ فيروسُ كورونا..وكأنَ وسائلَ التواصلِ الاجتماعي الفائضة بكلِ انواعِ الاشاعاتِ والتهويلاتِ ينقصُها حضورُ كورونا الى لبنان..

أعلنَ وزيرُ الصِحَة حمد حسن رسمياً اكتشافَ اولِ حالةٍ مصابةٍ بفيروسِ كورونا لسيدةٍ في العَقدِ الرابعِ من العمر، مطَمئِناً الى انَ وضعَها مستقر وتخضَعُ للعلاج، مع التاكيدِ على ضرورةِ اجراءِ فحوصٍ طبيةٍ احترازيةٍ لجميعِ الذين كانوا على متنِ الرحلةِ التي استقَلَّتها السيدة المصابة..

لكنَّ المتداوَلَ من اخبارٍ مضخمةٍ ومفبركةٍ جعلَ البلادَ مصابةً بحالٍ من الهلع، فيما المطلوبُ الدقةُ والوقايةُ لاجلِ تدارُكِ المرحلة، لا الهلعَ الذي يُعَقِدُ الامورَ ويَزيدُها سوءاً.. اما وِزارةُ الصِحة والجهاتُ المعنيةُ فقد جدَدَت التأكيدَ أن الامورَ الى الآنَ تحتَ السيطرة، واَنَ ما يجري اجراءاتٌ احترازيةٌ ضَرورية..

في الاجراءاتِ الضروريةِ مالياً لا يزالُ ملفُ الاموالِ المحولةِ الى الخارجِ قَيدَ الملاحقةِ القضائية، على اَنَ جواباً تلقاهُ القضاءُ اللبناني من السلطاتِ السويسرية حولَ طَلَبِهِ التعاوُنَ للكشفِ عن تلكَ الاموال..

فيما المساعدَةُ الاستشاريةُ التي طلبَها لبنانُ من صُندوقِ النقدِ الدولي قيدَ التبلورِ وَفقَ اللقاءاتِ التي يُجريها وفدُ الصندوقِ مع الجهاتِ الحكوميةِ والماليةِ والاقتصاديةِ المعنية، والرؤيةُ لا تزالُ في مرحلتِها الاولى..

في الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانيةِ لم تَنتَهِ مرحلةُ الانتخاباتِ التشريعية بعدُ بسبَبِ تمديدِ فتحِ صناديقِ الاقتراعِ افساحاً بالمجالِ امامَ كَثافةِ المقترِعين.. انتخاباتٌ باقبالٍ كثيف، وبتنافُسٍ تحتَ سقفِ الثورةِ الاسلاميةِ الايرانية، يؤكدُ للعالَمِ مِن جديد اَنَ ايرانَ بلدُ المؤسسات، واَنَها عصيةٌ على كلِ نواعِ الحروبِ والمؤامرات، معَ اِقامَتِها اليومَ عُرساً انتخابياً كما سماهُ الامامُ السيد علي الخامنئي..

في السعوديةِ اَتَمَ الجيشُ اليمنيُ واللجانُ عمليةَ توازُنِ الردعِ الثالثةِ برَدٍ موجِعٍ في العمقِ الجغرافي والاقتصادي لدولِ العدوان، واعلنَ المتحدثُ باسمِ القواتِ المسلحةِ اليمنية العميد يحيى سريع عن استهدافِ ارامكو ومواقعَ اخرى حساسةٍ في ينبُع السعودية بطائراتٍ مسيرةٍ وصواريخَ باليستيةٍ رداً على الجرائمِ السعوديةِ بحقِ الابرياءِ اليمنيين ..

المصدر: قناة المنار