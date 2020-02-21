قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد أن أصابته بطلق ناري في القدم خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 21 2020 - 20:10

قوات الاحتلال اعتقلت شابا بعد أن أصابته بطلق ناري في القدم خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل

منذ 14 mins 21 February، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة