مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2020 - 20:10
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مواجهات مع قوات الاحتلال بالقرب من مستوطنة يتسهار بالضفة الغربية
منذ 16 mins
21 February، 2020
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