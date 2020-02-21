“الوكالة الوطنية”: محتجون يعتصمون أمام مقر إقامة وفد صندوق النقد الدولي في بيروت احتجاجا على الشروط التي سيضعها الصندوق على الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2020 - 20:10

“الوكالة الوطنية”: محتجون يعتصمون أمام مقر إقامة وفد صندوق النقد الدولي في بيروت احتجاجا على الشروط التي سيضعها الصندوق على الحكومة

منذ 41 mins 21 February، 2020
أخبار موقع المنار

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