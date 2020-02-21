“تجمع العلماء”: لمعالجة الوضع الاقتصادي بدون تدخل “صندوق النقد الدولي”

لفت “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الى أن “اللبنانيين ينتظرون من حكومتهم إجراءات مباشرة وسريعة لإصلاح الوضع الاقتصادي والمالي الذي وصل إلى حد لم يعد يطاق ويهدد بمجاعة وبطالة وكساد وفقر شديد”.

وقال التجمع في بيان له الجمعة إن “أول الإجراءات التي يفترض اتخاذها هي وجوب اعتقال المرتكبين وتقديمهم الى العدالة واسترداد الأموال المنهوبة، ترافقا مع الإجراءات المالية الأخرى التي يجب أن تطال كبار المودعين وأرباح المصارف”.

وأعلن التجمع “رفضه تدخل صندوق النقد الدولي في الأزمة الاقتصادية”، ودعا “الدولة الى اعتماد وسائل أخرى في معالجة الوضع الاقتصادي والمالي، لأن الصندوق ما دخل بلدا إلا جلب إليها الخراب”، مطالبا “الحكومة بإعادة جدولة سندات اليوروبوندز” وعدم دفعها الآن، بل تأجيلها لحين تأمين إمكانية سدادها بعد الوصول إلى اتفاقيات مع الدولة المانحة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام