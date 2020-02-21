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February 21 2020 - 20:08

اجتماع لـ”لجنة متابعة الكورونا”.. وتأكيد على التنسيق واتخاذ القرارات العاجلة

منذ 2 ساعة 21 February، 2020
علم لبنان
لبنان

عقدت “لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس الكورونا” في لبنان اجتماعا في السرايا الحكومية الجمعة برئاسة الأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر وحضور أعضاء اللجنة.

وقد ناقشت اللجنة مستجدات الوضع الصحي في لبنان المتعلق بفيروس الكورونا وتابعت مع ممثلي الوزارات والاجهزة المعنية الاجراءات المتخذة تلبية للتوصيات الصادرة عن اللجنة في الاجتماع السابق.

وأعلن اللواء الركن الاسمر في كلمة في خلال الاجتماع “ان القسم الاكبر من الاجراءات المقترحة سابقا تم تنفيذه بشكل كامل وان هناك متابعة حثيثة واتصالات مستمرة لتذليل الصعوبات في بعض القطاعات”، وشدد على ان “الاجراءت المتخذة في المطار قابلة للتغيير في حال حصول اي تطور سلبي”.

ولفت الاسمر الى ان “اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء في غاية الاهمية حيث تتولى مهمة التنسيق بين كل الوزارات والاجهزة الامنية المتواجدة على الحدود وفي كل الاماكن التي يمكن ان تسجل فيها اصابات واتخاذ القرارات العاجلة لمواجهة الكورونا”، وتابع “كل ذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية حيث يجري تطبيق المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة مع التاكيد عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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