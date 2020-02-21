إصابات باعتداء العدو الاسرائيلي على مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان الصهيوني

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة وبحالات اختناق بينهم اطفال وصحفيين خلال قمع جيش العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم(في الضفة الغربية المحتلة) الاسبوعية المناهضة للاستيطان الصهيونية والتي خرجت تنديدا بـ”صفقة القرن”.

وأفادت مصادر فلسطينية ان “جرافة عسكرية اسرائيلية اقتحمت البلدة ودفعت صخورا كبيرة باتجاه المشاركين في المسيرة مما أدى الى اصابة مصور فضائية فلسطين محمد عناية بكلتا قدميه اضافة الى تحطيم الكاميرا بشكل كلي وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، كما اصيب الطفل مؤمن مراد شتيوي 9 سنوات بجروح ورضوض طفيفة”.

وأشارت المصادر الى “اصابة 4 شبان اخرين اصيبوا بالاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط و34 اخرين بالاختناق بينهم 8 اطفال نتيجة سقوط هذه القنابل في منازل المواطنين وعولجوا جميعهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني”، واكدت “تضرر سيارة للاسعاف التابعة للهلال الاحمر الفلسطيني وسيارة اخرى تعود للمواطن عاصم جمعة”.

ولفتت المصادر الى ان “المسيرة انطلقت بمشاركة المئات من ابناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بصفقة القرن، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب والنشطاء الاسرائيليين”.

المصدر: وكالة معاً