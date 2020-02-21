“مصلحة الليطاني”: لايقاف جريمة بيئية على مجرى النهر ببلدة إرزي الجنوبية

طالبت “المصلحة الوطنية لنهر الليطاني” باتخاذ الاجراءات الرامية الى ايقاف جريمة بيئية على مجرى نهر الليطاني في بلدة إرزي الجنوبية.

وقالت المصلحة في بيان لها الجمعة “إنها وجهت كتبا الى كل وزارات الصناعة والبيئة والداخلية والطاقة، حول قيام أحد مجابل الباطون في بلدة إرزي، بتحويل النفايات الصناعية السائلة الملوثة الناتجة عن المجبل الى نهر الليطاني وتحويلها الى قناة ري القاسمية أحيانا”.

وشددت المصلحة على “اتخاذ الاجراءات الرامية الى ايقاف هذه الجريمة البيئية وإلزام المجبل المذكور الالتزام بكتاب وزارة البيئة رقم 6314/ب 2018، كما الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية اللازمة للتخلص من المياه المبتذلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام