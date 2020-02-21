أرسلان: نأمل ألا تسبب المهاترات غض النظر عن الأوضاع الصعبة

علق رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” النائب طلال أرسلان عبر تويتر على التطورات الراهنة “نأمل في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد أن لا تسبب بعض المهاترات الداخلية غض النظر عن الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية الصعبة، ونصبح بحالة من الإضطراب السياسي على حساب لقمة عيش الناس الكريمة”.

وأضاف “كأن المقصود هو التلهي عن استرداد الأموال المنهوبة ببث النعرات الحزبية والطائفية والمذهبية البغيضة”.

وتابع “والله الناس ما بقى تتحمل هكذا سياسات آنية قائمة على المصالح الشخصية البحتة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام