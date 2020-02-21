خالد البطش: الوحدة الفلسطينية من أهم اساليب مواجهة “صفقة القرن”

أكد رئيس “هيئة مسيرات العودة ومواجهة صفقة القرن” في فلسطين خالد البطش أن “طريق الوحدة وانهاء الانقسام وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني هي واحدة من أهم اساليب مواجهة صفقة القرن المشؤومة التي تهدف لتصفية القضية وانهاء الوجود الفلسطيني”.

ودعا البطش خلال وقفة تضامنية نظمتها هيئة مسيرات العودة ومواجهة الصفقة في ميدان فلسطين تحت عنوان “معا لمواجهة صفقة القرن” الفصائل الفلسطينية لاجتماع عاجل على مستوى الأمناء العامون مع الرئيس عباس لبحث سبل مواجهة صفقة القرن.

وقال البطش “علينا أن نجلس سوياً وأن نواجه صفقة القرن معاً، وعلينا أن نعلن بصوت عال سحب الاعتراف بالكيان والخروج من نفق التسوية السياسية التي لم نجني منها سوى الويلات لشعبنا”، وأوضح ان “الفعالية تأتي للتعبير عن الموقف الفلسطيني للرفض القاطع لمؤامرة صفقة ترامب”، مؤكدا أن “المعركة مفتوحة مع الاحتلال وأن الصراع معه ممتد”.

المصدر: فلسطين اليوم