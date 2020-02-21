الشيخ دعموش: على لبنان رفض التحذيرات الاميركية حيال العرض الايراني لمساعدته

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، في خطبة الجمعة، أن “الازمة الاقتصادية والمالية صعبة، لكن أفق الحل ليس مسدودا، فهناك حلول ممكنة، لكن تحتاج الى ارادة سياسية وقرارات واجراءات جدية، من دون مراعاة المتنفذين واصحاب المصالح الخاصة”.

وقال”الجميع مطالب اليوم بالتعاون مع الحكومة التي أبدت حتى الآن نشاطا واهتماما في متابعة الملفات الملحة، ولا سيما الملف المالي، بهدف ايجاد الحلول للاستحقاقات المالية والنقدية والاقتصادية، ومعالجة أزمة الدين، وأزمة المودعين مع المصارف”.

واعتبر ان “المطلوب على هذا الصعيد اختيار الحلول والمخارج المالية والاقتصادية العلمية المناسبة التي تقتضيها المصلحة الوطنية لمعالجة الازمة، وبما يحفظ السيادة الوطنية، لا الحلول التي تحاول فرضها بعض الجهات عبر التهويل من اجل تحقيق مكاسب خاصة”.

وشدد الشيخ دعموش على ان “لبنان يجب ان يقتنص كل الفرص والعروض التي يقدمها اليه الاصدقاء والاشقاء لمساعدته ما دامت غير مشروطة ولا تجعل البلد رهينة او تحت وصاية احد”، معتبرا ان “على اللبنانيين والحكومة اللبنانية ان يرفضوا بشدة التحذيرات الاميركية المتعلقة بالعرض الإيراني لمساعدة لبنان، والا يخضعوا لمحاولات الابتزاز الاميركي التي يراد منها جعل لبنان تحت الوصاية الاميركية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام