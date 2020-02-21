مستوطنون صهاينة يرفضون لقاء نتانياهو احتجاجا على “صفقة القرن”

وجه مستوطنون صهاينة صفعة على وجه رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو برفضهم الاجتماع به نظرا لعدم موافقتهم على ما يسمى “ًصفقة القرن” التي اعلنها الرئيس الاميركي دونالد ترامب الهادفة لتصفية القضية الفلسطيني.

وأفادت القناة الـ”12″ في كيان العدو الجمعة أن “المستوطنين في مستوطنة إفرات بالضفة الغربية رفضوا استقبال نتنياهو برفقة السفير الأمريكي في تل أبيب، ديفيد فريدمان، اعتراضا على خطة ترامب”.

وذكرت القناة أنه “كان من المقرر، اليوم الجمعة، أن يجري نتنياهو جولة في مستوطنة إفرات بتجمع غوش عتصيون بالضفة الغربية، بصحبة فريدمان، ولكن مكتبه أبلغه أن المستوطنين من الممكن أن يتظاهروا ضده، اعتراضا على ما أسموه بإقامة دولة فلسطينية، ضمن الخطة الأمريكية للسلام أو صفقة القرن”.

وأوضحت القناة أن “مكتب نتنياهو أبلغه بوجوب عدم الذهاب لمستوطنة إفرات، خاصة وأنه على مشارف الدخول في المعترك السياسي والانتخابات البرلمانية للكنيست، المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل”، ولفتت الى ان “مكتب نتنياهو قد ادعى أن جدول أو أجندة نتنياهو لا تسمح بالزيارة، ولكن السبب الحقيقي لامتناع رئيس حكومة تسيير الأعمال عن الزيارة يكمن في نية المستوطنين في إفرات التظاهر ضد نتنياهو، بدعوى رفضهم لإقامة دولة فلسطينية”.

المصدر: وكالة معاً