مركز المصالحة الروسي العامل بسوريا: في الأسابيع الأخيرة خطوط النقل في إدلب تعمل كالمعتاد ما سمح لتركيا بنقل قوات عسكرية كبيرة إلى هناك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2020 - 11:48
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اقبال شعبي كثيف على مراكز الاقتراع مع بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في مختلف المحافظات الإيرانية
الإمام السيد علي الخامنئي بعد الإدلاء بصوته: الانتخابات تنطوي على مصالح البلاد الوطنية وهي احقاق لحقوق الشعب المدنية
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: مشاركة الشعب الايراني في الانتخابات تشكل ملحمة تدخل اليأس في قلوب الاعداء
رئيس السلطة القضائية في إيران السيد ابراهيم رئيسي: الانتخابات هي أفضل وسيلة لمواجهة مؤامرات الأعداء
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بعد الإدلاء بصوته: الانتخابات هي أفضل طريق لتقوية البلاد
الخارجية الإيرانية تندد بالحظر الأميركي على مجلس صيانة الدستور وتؤكد أنه لن يجلب سوى الهزيمة لسياسة الضغوط القصوى
الخارجية الإيرانية: خيارنا لمواجهة الضغوط القصوى هو المقاومة القصوى وأميركا ستركع في نهاية المطاف مقابل إرادة شعبنا
الحرس الثوري يدعو الشعب الإيراني إلى المشاركة الحاشدة في الانتخابات وتوجيه صفعة قوية لأميركا
محافظ طهران: أكثر من 92% من مراكز الاقتراع تعمل بنشاط منذ الدقائق الأولى لبدء عملية التصويت
هيئة الحشد الشعبي العراقي تقرر تعيين " أبو فدك المحمداوي" خلفاً للشهيد أبو مهدي المهندس
الجيش السوري يحبط هجوماً عنيفاً للإرهابيين على بلدة النيرب غرب سراقب بريف إدلب ويوقع عشرات القتلى في صفوفهم
الإخبارية السورية: مقتل أكثر من 250 إرهابياً خلال تصدي الجيش السوري للهجوم على محور النيرب بريف إدلب
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تدعو للمشاركة بتظاهرة "معاً لمواجهة صفقة القرن" بعد صلاة الجمعة بميدان فلسطين في قطاع غزة
مركز المصالحة الروسي العامل بسوريا: في الأسابيع الأخيرة خطوط النقل في إدلب تعمل كالمعتاد ما سمح لتركيا بنقل قوات عسكرية كبيرة إلى هناك (سبوتنيك)
منذ 22 mins
21 February، 2020
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