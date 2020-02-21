مركز المصالحة الروسي العامل بسوريا: في الأسابيع الأخيرة خطوط النقل في إدلب تعمل كالمعتاد ما سمح لتركيا بنقل قوات عسكرية كبيرة إلى هناك (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2020 - 11:48

مركز المصالحة الروسي العامل بسوريا: في الأسابيع الأخيرة خطوط النقل في إدلب تعمل كالمعتاد ما سمح لتركيا بنقل قوات عسكرية كبيرة إلى هناك (سبوتنيك)

منذ 22 mins 21 February، 2020
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