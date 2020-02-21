مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار بمجمع سكني للمسنين في الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة في ولاية آيداهو الأميركية الجمعة، عن حادثة إطلاق نار من قبل شخص مجهول، في مجمع سكني للمسنين بمدينة كولدويل (ولاية آيداهو)، ما أدى لمقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين بجروح. ووفقاً لصحيفة “آيداهو برس تريبيون”، التي نقلت الخبر، حدث الأمر، مساء أمس الخميس في المجمع السكني “بورتستيوارت أبارتمنتس”، لإيواء المسنين. ووفقاً لبيانات الشرطة، تم نقل المصابين، وبينهم شرطي واحد، إلى المستشفى. كما أشارت الشرطة إلى أنه تم العثور على جثة الجاني، وأنه لا يوجد في البناء حالياً، أي تهديد للأمن. هذا ولم تقدم الشرطة حتى الآن، أي تفاصيل أخرى عن الحادث.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية