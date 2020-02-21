جولة لوزيري الاشغال والداخلية في المطار نجار: سنستكمل توسعة المطار وزيادة القدرة الإستيعابية فهمي: سنضاهي من الناحية الأمنية بلدانا متطورة

أعلن وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، خلال جولة له مع وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي ان “اهم شي هو السلامة والامان، والعمل الذي حصل في المطار كان جبارا”.

وقال “سنستكمل العمل على توسعة المطار وزيادة القدرة الإستيعابية، إذ نأمل أن تعود السياحة إلى لبنان. هناك مشروع بتوسعة المطار ضمن مخطط توجيهي كبير وإذا استطعنا أخذ سلفة 18 مليون دولار سيكون هناك جناح جديد للزوار والحجاج مع أماكن خاصة للحقائب، وسيتم تطوير كل الأدوات اللوجستية للمطار”.

واكد الوزير نجار “اننا مهتمون بكل الأمور المتعلقة بسلامة المواطن بما فيها الصحية، ولا داعي للهلع ولا كورونا في لبنان، ووزارة الصحة تقوم بكل ما هو مطلوب”، مشيراً الى ان “مطار بيروت سيبقى يلعب دوره الريادي في المنطقة”.

من جهته، قال وزير الداخلية “في شهر آب سيكون كل شيء جاهزا في المطار، وسنضاهي من الناحية الأمنية بلدانا متطورة في العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام