السعودية.. 43 فرقة لمكافحة الجراد في المنطقة الشرقية

قالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، تواصل مكافحة أسراب الجراد القادمة من الحدود الجنوبية.

وقالت الوزارة إن فرق المكافحة التي يصل عددها إلى 43 فرقة، تتوزع في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وقد بدأت أعمالها بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية، لمكافحة الجراد داخل النطاق العمراني، بالإضافة إلى مقاومته في المزارع خارج النطاق العمراني.

وصرح المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، محمد الشمراني، بأن الجراد في المنطقة الشرقية انتقل إلى النطاق العمراني نتيجة لجفاف مناطق التكاثر المحيطة، وعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر.

وكشف الشمراني أن الأحوال الجوية غير المستقرة أثرت على عمليات المكافحة نظرا لطيران الجراد على ارتفاعات عالية.

ودعا المسؤول السعودي، إلى عدم تناول الجراد، نظرا لتسممه بمبيدات الرش، التي قد تسبب تسمما لمن يتناول الجراد، كما طلب من المواطنين الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق “بلغ” التابع للوزارة.

المصدر: فلسطين الان