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February 21 2020 - 11:46

سلطان عمان يأمر بتغيير النشيد الوطني والعلم

منذ 1 ساعة 21 February، 2020
سلطان عمان هيثم بن طارق
عربي وإقليمي - عمان

أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق اليوم الخميس، مرسوما يقضي بإدخال تغييرات على كلمات في النشيد الوطني العماني كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك علم وشعار البلاد.

وأوضحت وكالة “أونا” الرسمية، أن “السلطان بن طارق أصدر مرسوما بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني”.

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل “أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء” بكلمات جديدة هي “فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء وأسعدي وأنعمي بالرخاء”.

والسلطان الجديد هيثم بن طارق (65 عاما)، محب للرياضة، وتولى منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، قبل أن يصبح وزيرا للتراث والثقافة في التسعينيات.

المصدر: وكالة الانباء العمانية

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