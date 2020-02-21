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February 21 2020 - 08:18

الرئيس التركي وأمير قطر يبحثان الملفين الليبي والسوري

منذ 37 mins 21 February، 2020
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تركيا - عربي وإقليمي

بحث أمير قطر، تميم بن حمد، مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، هاتفيا، آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وجرى خلال الاتصال “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها”.

ويأتي الاتصال بين الزعيمين في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الملفين الليبي والسوري.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات

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