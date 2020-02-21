الإمام الخامنئي: الانتخابات تجسد المصالح الوطنية للبلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2020 - 08:18
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السيد هاشم صفي الدين: سيكتشف العدو بعد شهادة الحاج قاسم أن ما نبنيه الآن هو عظيم جداً على مستوى المنطقة
السيد صفي الدين: إذا خرج الأميركي من المنطقة فإن القدس ستتحرر وإذا تحررت القدس لن يكون مكان للأميركي في المنطقة
السيد صفي الدين: من الطبيعي أن يحمل محور المقاومة دماء الحاج قاسم وتبعث فينا الهمة والتوق إلى الجبهات والتحدي
السيد صفي الدين: يجب أن نواجه العدو كقوة متراصة ونحن محور واحد ومن الطبيعي أن تستفيد جبهاته من بعضها البعض
السيد صفي الدين: أجزم أن دماء الحاج قاسم سليماني ستفتح لنا أبواباً لم تخطر على بال أحد
الرئيس عون أمام مجلس الوزراء: سنتخذ إجراءات بحق من ساهم في إيصال الأزمة إلى ما وصلت إليه
الرئيس عون: اللجان المختصة تواصل العمل للوصول إلى القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية
الرئيس حسان دياب: وزارة المال تعمل على إعداد مشروع قانون معجل حول آلية عمل المصارف
الرئيس دياب: الخطوة الأولى لمعالجة نتائج 30 عاماً بدأت ونأمل التوصل إلى حلول تريح البلد والناس
الرئيس دياب ترأس اجتماعاً مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي وجرى بحث طلب المساعدة التقنية التي طلبها لبنان
وزير المال: اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي يبحث في ما يمكن أن يقدمه الصندوق من نصائح تتعلق بخطة لبنان الإنقاذية
جلسة للجنة المال برئاسة كنعان وحضور وزني ورئيس جمعية المصارف وممثلين عن مصرف لبنان لبحث حلول لسندات اليوروبوند
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية قرض بقيمة 165 مليون دولار من الصندوق الكويتي لإعادة تفعيل القروض الإسكانية
كتلة الوفاء للمقاومة: الوضع الصعب قابل للمعالجة إذا توفرت الإرادة السياسية للتوافق على مخارج يضعها أصحاب الاختصاص
الوفاء للمقاومة: لليقظة من السمسرات والتوظيف غير الوطني عند اختيار الحلول للأزمات المالية والاقتصادية
وزير الاقتصاد يحيل 61 ضبطاً بحق مؤسسات تجارية إلى القضاء لمخالفتها الأنظمة لا سيما لجهة رفع الأسعار بصورة غير مبررة
التيار الوطني الحر ينظم تظاهرة أمام مصرف لبنان للمطالبة بمعرفة مصير رؤوس الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج
اللجنة المركزية للتيار الوطني الحر: رسالة التحرك أمام مصرف لبنان واضحة حول وجوب استرداد الأموال المهربة إلى الخارج
اللجنة المركزية للتيار: انفعال البعض غير المبرر واستخدامه لغة العنف دليل على أن التحرك أوجع أصحاب الملايين المهربة
جبران باسيل: كل مبلغ تم تحويله إلى الخارج عام 2019 بطريقة استنسابية حرم لبنانيين من الحصول على أموالهم
هيئة ممثلي الأسرى: إصرار واشنطن على إطلاق سراح العميل الفاخوري يشير إلى خوف مشغليه من البوح بحقيقة عمله وسبب عودته
الجيش السوري تصدى لهجوم إرهابي على محور النيرب في ريف إدلب ودمر دبابات تركية خلال محاولتها التقدم
الإخبارية السورية: مقتل أكثر من 250 إرهابياً خلال تصدي الجيش السوري للهجوم على محور النيرب بريف إدلب
وزارة الدفاع الروسية: مقاتلات سو 24 الروسية دمرت دبابة و6 مدرعات و5 آليات رباعية الدفع في شمال سوريا
الدفاع الروسية: ندعو تركيا إلى وقف دعم الجماعات المسلحة ووقف تزويدها بالأسلحة والجيش السوري تصدى بنجاح لكل الهجمات
الدفاع التركية: مقتل جنديين تركيين وإصابة 5 جراء قصف مدفعي للجيش السوري في إدلب وقد تم الرد باستهداف مواقع محددة
الخارجية الروسية: ندعو تركيا إلى تجنب أي تصريحات شديدة اللهجة حول إدلب وتفعيل الاتصال عبر الخبراء
الجمهورية الإسلامية الإيرانية: دخول فترة الصمت الانتخابي عشية انتخابات مجلس الشورى الإسلامي وترقب لمشاركة شعبية كثيفة
قطاع غزة: مئات الكبار في السن يتظاهرون أمام مقر الأمم المتحدة تنديداً "بصفقة القرن" التي تنهي الحقوق الفلسطينية
إعلام العدو: رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعلن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة شرقي القدس
قائد الجبهة الداخلية في كيان العدو: "إسرائيل" ستتعرض لصواريخ في الحرب المقبلة لم تشهدها في الحروب الماضية
بدء عملية الإقتراع للإنتخابات البرلمانية ومجلس الخبراء في إيران ويتنافس أكثر من سبعة ألاف مرشح على مئتين وتسعين مقعدا
الإمام الخامنئي بعد الإدلاء بصوته هذا اليوم الإنتخابي هو يوم وطني للشعب الإيراني
الإمام الخامنئي : يوم الإنتخابات هو يوم تطبيق الحق المدني والمشاركة في إدارة البلاد
الإمام الخامنئي: الانتخابات تجسد المصالح الوطنية للبلاد
منذ 1 ساعة
21 February، 2020
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