الأمين العام للناتو يعزي في هجوم ألمانيا الدموي

أعرب الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، عن تعازيه في حادث إطلاق نار في بلدة هاناو الألمانية، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا بمن فيهم المنفذ نفسه ووالدته.

وقال ستولتنبيرغ في بيان نشره المكتب الإعلامي لحلف شمال الأطلسي، الخميس: “أنا مصدوم بإطلاق النار في هاناو. أفكاري مع ذوي جميع الضحايا. نقف مع حليفتنا ألمانيا كتفا بكتف في وجه العنف والكراهية”.

وقد أطلق المواطن الألماني، توبساس ر. في الساعة 22:00 من مساء يوم الأربعاء، النار في مقهى للشيشة بغرب بلدة هاناو (الواقعة قرب مدينة فرانكفورت)، ما أدى إلى مقتل عدد من الأشخاص، ولاذ بالفرار على متن سيارة، ليهاجم فيما بعد مقهى آخر في البلدة نفسها، ليبلغ إجمالي عدد ضحاياه 9.

وفي صباح الخميس، عثرت الشرطة في إحدى الشقق بمنطقة كيسلشتادت بهاناو على جثتي مطلق النار ووالدته.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فقد ترك منفذ الهجوم رسالة وتسجيل فيديو، أوضح فيهما دوافعه، حيث عبر عن اعتقاده بأن أبناء الشعوب غير الألمانية، الذين لا يمكن ترحيلهم من ألمانيا، من الضروري إبادتهم.

المصدر: وكالات