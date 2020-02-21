رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين :شعرنا باقتراب النصر مع تسلم الحاج سليماني والحاج عماد مسؤولياتهما – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2020 - 01:38

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين :شعرنا باقتراب النصر مع تسلم الحاج سليماني والحاج عماد مسؤولياتهما

منذ 2 ساعة 20 February، 2020
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