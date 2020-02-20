موسكو دعت أنقرة الى وقف دعم الإرهابيين في سورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن على تركيا التوقف عن دعم “مجموعات إرهابية” في محافظة ادلب السورية، مشيرة الى انها شنت ضربات ضد فصائل مسلحة تدعمها انقرة.

ودعا الجيش الروسي في بيانه “الجانب التركي الى وقف دعم أعمال مجموعات إرهابية وتسليحها”، منددا بضربات مصدرها مواقع تركية أدت الى إصابة أربعة جنود سوريين بجروح.

واضاف البيان ان “الفصائل الارهابية شنت هجمات كبيرة عدة” على المواقع السورية في منطقتي النيرب وكميناس جنوب ادلب.

واوضح ان مقاتلات من طراز “سو-24” قصفت “فصائل ارهابية” واتاحت للجيش السوري صد هجومها، مدمرة “دبابة و6 اليات مدرعة و5 سيارات رباعية الدفع مدججة بالسلاح”.

وبعد ذلك بدقائق، اعلن الجيش التركي ان جنديين تركيين قتيلا واصيب 5 في غارة جوية في محافظة ادلب، ناسبا اياها للجيش السوري.

المصدر: وكالات