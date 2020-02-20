الامم المتحدة تعلن استئناف المفاوضات العسكرية حول ليبيا في جنيف – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2020 - 19:20

الامم المتحدة تعلن استئناف المفاوضات العسكرية حول ليبيا في جنيف

منذ 26 mins 20 February، 2020
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