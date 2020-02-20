قوى الامن: إحباط عملية تهريب 2 كلغ من الحشيشة داخل مغلفات للشوكولا في المطار وتوقيف المهربة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 20 2020 - 19:20

قوى الامن: إحباط عملية تهريب 2 كلغ من الحشيشة داخل مغلفات للشوكولا في المطار وتوقيف المهربة

منذ 2 ساعة 20 February، 2020
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة اقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “الساعة 5.00 فجراً من تاريخ اليوم 20/2/2020، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب 1,920 كلغ قائم من مادة حشيشة الكيف مخبأة داخل مغلّفات للشوكولا وذلك اثناء محاولة مواطنة مغادرة الأراضي اللبنانية متوجهة الى المانيا، وتدعى ب. ق. (مواليد عام 1974، لبنانية).
وبالتحقيق معها من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترفت بتعاطيها مادة الكوكايين، واودعت مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معها بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة