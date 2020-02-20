اليونيسيف: 19 طفلا يمنيا قتلوا في الغارة التي شنها التحالف السعودي الإماراتي في الجوف السبت الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2020 - 19:20

اليونيسيف: 19 طفلا يمنيا قتلوا في الغارة التي شنها التحالف السعودي الإماراتي في الجوف السبت الماضي

منذ 2 ساعة 20 February، 2020
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