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February 20 2020 - 15:34

غانتس يواجه اتهامات في قضية احتيال

منذ 10 mins 20 February، 2020
بيني غانتس
عربي وإقليمي - كيان العدو

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية الخميس أن “هناك توجها لدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، لفتح تحقيق في تورط زعيم حزب ازرق ابيض بيني غانتس في قضية احتيال كبيرة”.

ولفتت الصحيفة الى ان “القضية لها علاقة بما عُرف باسم (شركة البعد الخامس) والتي كان يديرها غانتس سابقا”، وأشارت الى أنه “لا يوجد حتى الآن ما يثبت تورط غانتس في ملف الفساد الخاص بالشركة”.

واوضحت الصحيفة ان “القضية تتمحور حول محاولة شرطة الاحتلال عقد صفقة مع الشركة ذاتها بدون مناقصة”، ولفتت الى أن “قيمة الصفقة تبلغ 4 مليون شيكل من أجل إجراء تجربة في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن لم تتم عملية تنفيذها رغم أنها كانت ستكلف 50 مليون شيكل في حال دخلت حيز التنفيذ”.

المصدر: فلسطين اليوم

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