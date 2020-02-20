الشيخ دعموش دعا الحكومة الى اجراءات ملموسة: أميركا ساهمت في تعميق الازمة

شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش، في الذكرى السنوية لاستشهاد السيدة أم ياسر الموسوي في مجمع السيدة زينب (ع) في منطقة بئر العبد، على “ان الولايات المتحدة الاميركية ساهمت بصورة كبيرة في تعميق الازمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، من خلال فرض العقوبات، والتحكم بالشركات التي تريد الاستثمار في لبنان، ووضع الفيتوات على بعض الجهات التي تعرض المساعدة، وتغطية تهريب الاموال الى الخارج، والضغط على المصارف والبنوك ودفعهم للتضييق على المودعين في محاولة منها لتجويع اللبنانيين”.

وقال الشيخ دعموش “على الشعوب اذا ارادت الخلاص ان تطرد اميركا من المنطقة، وان لا تدع الادارة الاميركية تتدخل بشؤونها الداخلية، وان لا تتيح المجال لأدوات اميركا في الداخل ان ينفذوا السياسات الاميركية في بلدانهم”، داعيا اللبنانيين الى ان “يتعظوا من كل التجارب السابقة، وان لا يصغوا للاميركيين على حساب المصلحة الوطنية، لان الاصغاء لهم فوت ولا يزال يفوت على لبنان الكثير من الفرص التي كان بامكانه ان يستفيد منها لمعالجة بعض الملفات والازمات التي يعاني منها الشعب اللبناني كملف الكهرباء وغيره”.

ورأى ان “على الحكومة الجديدة ان تستثمر اي فرصة يمكن ان تساعدها على تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد، وان تقدم حلولا سريعة لمشكلة ايداعات المواطنين في المصارف والبنوك، ومنع رفع الاسعار ومواجهة الاحتكار، ووضع حد للتلاعب بسعر العملة الوطنية”.

وقال “لا بد من اجراءات فورية وملموسة على كل هذه الصعد، لان هذه الملفات لا تحتمل التأخير والمماطلة، وعلى الحكومة ان تثبت جدارتها في معالجة هذه الملفات وغيرها، لتنجح في عملها وتنال ثقة المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام