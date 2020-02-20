ولايتي: مشاركة الشعب القصوى في الانتخابات تضمن امن ايران واقتدارها

دعا مستشار الامام السيد علي الخامنئي في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي الخميس، أبناء الشعب الايراني الى “المشاركة في الانتخابات وانتخاب الأشخاص اللائقين”، مؤكدا أن “مشاركة الشعب القصوى في الانتخابات تضمن امن البلاد واقتدارها”. وأصدر ولايتي بيانا بمناسبة إجراء انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، قال فيه إن “الشعب الايراني العظيم وقف بصمود طيلة مختلف الفترات بعد الثورة بكل صلابة وشجاعة للحفاظ على مبادئ النظام وصيانة ايران الاسلامية، وقضى بوعيه ومقاومته على مؤامرات الاعداء الرامية الى إضعاف اقتدار البلاد”.

وأضاف البيان، أن “المغرضين والمناوئين وأعداء النظام، يعولون في احلامهم الشيطانية على نجاح خطط بث التفرقة ليس فقط لهذا الوطن بل للمنطقة والعالم الاسلامي، فهم يمارسون هجماتهم الاعلامية والدعائية في كل دورة من الانتخابات على امل تحقيق اهدافهم المشؤومة، الا ان الشعب الايراني الواعي، يحبط مخططاتهم المشؤومة في كل مرة، وفي هذه المرة كذلك لا شك ان المشاركة القصوى للشعب لدى صناديق الاقتراع، ستضمن أمن البلاد واقتدارها”. ورأى ولايتي في بيانه أن “فرض الحظر الجائر والمحاولات لإضعاف الدول الاسلامية وتقسيمها، وزعزعة الامن في المنطقة، وتشكيل الجماعات الارهابية والمتطرفة للتخويف من الاسلام، ومؤامرة التخويف من ايران، وارتكاب اي جريمة وعملية ارهابية حتى الاغتيال المباشر للقائد المنتصر في ساحة محاربة داعش والتنظيمات الارهابية والمتطرفة وحسب وصف قائد الثورة؛ الشخصية العالمية البارزة في محاربة الارهاب القائد الحاج قاسم سليماني، كلها تأتي في إطار السياسة الشيطانية لإضعاف نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبالطبع فإن صمود الشعب الايراني الشريف واستقامته وتقديمه الشهداء العظام، أحبط كل هذه المخططات إذ تواصل الجمهورية الاسلامية الايرانية تحركها قدما في مسار الاستقلال والحرية والتنمية والتقدم”.

المصدر: تسنيم