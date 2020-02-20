عودة أكثر من 850 لاجئا إلى سوريا من الخارج خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين الخميس، بعودة قرابة 300 شخص إلى سوريا من أراضي لبنان، بالإضافة إلى أكثر من 550 شخصاً عادوا إلى البلاد من أراضي الأردن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز إعلامية بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: “عاد، خلال الــ24 ساعة الماضية، 860 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 284 لاجئاً (85 امرأة و145 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 576 شخصاً (173 امرأة و294 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

وأضاف المركز بأن 1407 نازحين عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد. وقامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير الأراضي والأغراض في مدن جاسم والحارة (بريف درعا) ومدينة دوما (بريف دمشق) على مساحة 2.2 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير33 عبوة قابلة للانفجار.

يذكر أن هناك نزاعا مسلحا ما زال مستمرا في سوريا، منذ عام 2011. وتم في أواخر عام 2017 إعلان الانتصار على تنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي في سوريا والعراق (وهو التنظيم المحظور في روسيا). وما زالت عمليات “تطهير” الأراضي السورية من المتشددين، مع التركيز على العملية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

المصدر: سبوتنيك