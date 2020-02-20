الشرطة السودانية تخلي الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري عقب إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين على إحالة بعض ضباط الجيش للتقاعد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2020 - 15:34

الشرطة السودانية تخلي الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري عقب إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين على إحالة بعض ضباط الجيش للتقاعد (سبوتنيك)

منذ 33 mins 20 February، 2020
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