الشرطة السودانية تخلي الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري عقب إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين على إحالة بعض ضباط الجيش للتقاعد (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 20 2020 - 15:34
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
حلقة خاصة مع سماحة السيد هاشم صفي الدين على قناة المنار في ذكرى أربعينية الشهيد الحاج قاسم سليماني اليوم الساعة 21:30
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: هناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلت إليه
الرئيس عون: ثمة معلومات لا نزال نحتاج اليها تتعلق بالوضع المصرفي
الرئيس عون: لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون القرض المتعلق بالإسكان والمقدم من صندوق التنمية الكويتي بقيمة 165 مليون دولار
رئيس الحكومة حسان دياب يلتقي وفد خبراء صندوق النقد الدولي بحضور وزير المال غازي وزني
وزني: لبنان حضّر خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها وصندوق النقد يقدّم وجهة نظره في ظلّ الظروف الحاليّة
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين: التهديدات الأميركية للمسؤولين بشأن العميل الفاخوري تعدّ صارخ على السيادة اللبنانية
هيئة ممثلي الأسرى والمحررين: الإصرار الأميركي على إطلاق الفاخوري يشير الى خوف مشغليه من البوح بحقيقة عمله
سانا: الجيش السوري يقضي على مجموعات إرهابية هاجمت نقاطا عسكرية له على محور النيرب بريف إدلب
سانا: وحدات الجيش السوري توجه ضربات ضد مواقع الإرهابيين في ريفي حلب وإدلب وتكبدهم خسائر فادحة
وزير الخارجية التركي: لا يمكن القول إن اتفاقي سوتشي وأستانا توقّفا ولكنّهما تعرّضا للضرر
وزير الخارجية التركي: لم نتوصل الى النتائج المرجوّة في محادثاتنا مع روسيا ويمكن أن يلتقي زعيما البلدين
رويترز عن مسؤول تركي: اجتماع في طهران بين تركيا وروسيا وإيران الشهر المقبل لبحث الوضع في إدلب
مؤتمر علماء اليمن الموسع: ندعو لتفعيل مقاطعة البضائع الأميركية والإسرائيلية والوقوف بوجه صفقة ترامب وعدم تمريرها
مؤتمر علماء اليمن الموسع: نؤكد ضرورة دعم الشعب الفلسطيني وحركات المقاومة حتى إخراج الصهاينة من أرض فلسطين
القوات المسلحة اليمنية: خلال الأيام القادمة سنزيح الستار عن عدد من منظومات الدفاع الجوي التي دخلت الخدمة مؤخرا
العميد يحيى سريع: تمتاز هذه المنظومات بتقنية حديثة ومتطورة ولها تجارب ناجحة بإسقاط طائرات استطلاعية مقاتلة وطائرات حربية
اليمن: طيران العدوان السعودي الأميركي يشن 10 غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم شرق صنعاء
وزير الخارجية الصيني: جهودنا لاحتواء فيروس كورونا تنجح وتراجع عدد الإصابات يعود الى الإجراءات القسرية للسلطات
الحكومة الإيرانية: تشكيل لجنة خاصة لمواجهة كورونا تضم وزراء الداخلية والصحة والنقل والسياحة بتوجيه من الرئيس روحاني
رئيس الحكومة التونسي المكلف إلياس الفخفاخ يعلن عن تشكيلة حكومية معدّلة ويقول إن فترة المشاورات كانت حالة ديمقراطية راقية
كوريا الجنوبية تعزل 2.5 مليون شخص في منطقة دايغو جنوب شرق البلاد بسبب كورونا
وزارة الصحة العراقية تنفي الأنباء عن مطالبتها بإغلاق المنافذ الحدودية مع إيران بسبب فيروس كورونا
وسائل إعلام ألمانية: مقتل 11 شخصا في عمليتي إطلاق نار في بلدة هاناو قرب فرانكفورت وسط المانيا
الشرطة السودانية تخلي الشوارع المحيطة بالقصر الجمهوري عقب إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع تجاه المحتجين على إحالة بعض ضباط الجيش للتقاعد (سبوتنيك)
منذ 33 mins
20 February، 2020
التعليقات
ذات صلة
غانتس يواجه اتهامات في قضية احتيال
الشيخ دعموش دعا الحكومة الى اجراءات ملموسة: أميركا ساهمت في تعميق الازمة
ولايتي: مشاركة الشعب القصوى في الانتخابات تضمن امن ايران واقتدارها
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}