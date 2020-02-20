مصدر عسكري سوري لـ RT : الجيش السوري يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2020 - 15:34

مصدر عسكري سوري لـ RT : الجيش السوري يدمر عدة عربات للجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب

منذ 54 mins 20 February، 2020
آليات عسكرية للجيش التركي قرب إدلب
سورية - عربي وإقليمي

أفاد مصدر عسكري سوري لـRT، اليوم الخميس، أن الجيش السوري دمر عددا من آليات الجيش التركي أثناء محاولتها التقدم باتجاه قرية النيرب، بشمال غربي سوريا.

وكانت قناة “سي أن أن تورك” قالت إن المدفعية التركية تقصف مواقع للجيش السوري تمهيدا لتقدم دبابات تركية في إدلب.

من جهة أخرى، قال مصدر عسكري لـRT، إن الفصائل المسلحة تشن هجوما عنيفا على مواقع الجيش السوري في سراقب والنيرب بدعم من الجيش التركي.

يأتي ذلك، غداة تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية التركية في إدلب باتت وشيكة، بينما أعلن الجيش التركي مناطق عسكرية على الحدود مع محافظة إدلب السورية، يحظر على الصحفيين والمدنيين دخولها، وفق ما أفادت  به روسيا اليوم

المصدر: روسيا اليوم

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