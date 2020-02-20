بوغدانوف يجري مباحثات مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الخميس، مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وما يُسمى “آفاق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية”. وجاء في بيان وزارة الخترجية الروسية “خلال اللقاء، الذي شارك فيه أيضاً سفير دولة فلسطين في موسكو عبد الحفيظ نوفل، جرى تبادل آراء حول الوضع القائم في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على مهمة استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، على أساس القانون الدولي الموجود، بما في ذلك وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أعلن 28 كانون الثاني/يناير الماضي، عن ما يُسمى “صفقة القرن”، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارته، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

المصدر: سبوتنيك