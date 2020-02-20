بوتين: هناك تقدم في مجال العمل لتحديد “الخلايا النائمة” للإرهابيين في روسيا اضافة الى الكشف عن قنوات التمويل والتزويد بالأسلحة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2020 - 11:12
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بوتين: هناك تقدم في مجال العمل لتحديد “الخلايا النائمة” للإرهابيين في روسيا اضافة الى الكشف عن قنوات التمويل والتزويد بالأسلحة (سبوتنيك)
منذ 6 mins
20 February، 2020
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