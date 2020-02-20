شرطة المكسيك تجري تحقيقاً بحق رئيس البلاد السابق في قضية فساد

أعلن مصدر قضائي مسؤول في المكسيك الخميس، أن هيئات إنفاذ القانون في البلاد تجري تحقيقاً بحق رئيس البلاد السابق، انريكي بينيا نييتا، في قضية فساد مرتبطة بالرئيس السابق لشركة النفط والغاز المكسيكية “بيمكس” ايميليو لوسويا. ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن المسؤول القضائي دون الكشف عن اسمه، أنه تم احتجاز رئيس “بيميكس” السابق، في 12 شباط/فبراير، في إسبانيا على أساس مذكرة اعتقال دولية، مرتبطة بأحداث جرت في عامي 2012-2013، شغل حينها الرئيس السابق منصب المدير العام للشركة. وتتهم النيابة العامة المكسيكية لوسويا بالفساد، مقدرة الخسائر بـ280 مليون دولار.

وكتبت الصحيفة، مع الإشارة إلى المختصين، أن الاتهامات ضد رئيس المكسيك السابق، في كل الأحوال، لن توجه في المستقبل القريب، لأن عملية تسليم لوسويا وحدها، للسلطات المكسيكية، قد تستغرق عدة أشهر، وبعدها فقط سيدور الحديث حول ما إذا كان يجب توجيه اتهامات لرئيس المكسيك السابق، في المستقبل.

المصدر: سبوتنيك