تركيا تعفي مواطني النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة من تأشيرة الدخول

قررت تركيا إعفاء مواطني النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، من تأشيرة الدخول اعتباراً من 2 آذار/مارس القادم. وجاء في بيان للخارجية التركية على لسان المتحدث حامي أقصوي، “قررت تركيا الإعفاء من تأشيرة الدخول لمواطني النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، الدول الأعضاء في منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي، وذلك لرحلاتهم السياحية إلى تركيا، لمدة أقصاها 90 يوما كل 180 يوماً. وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 2 مارس/آذار 2020”.

وبحسب البيان فإنّ الهدف من هذه الخطوة هو “تنشيط قطاع السياحية وكذلك تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية مع هذه الدول”. ومع الدول الخمس يصل عدد الجنسيّات التي تسمح أنقرة لحامليها بزيارتها من دون تأشيرة دخول إلى 78. فيما يتمتع مواطني الدولة التركية بإمكانية زيارة 110 دول ومناطق من دون الحصول على تأشيرة مسبقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية