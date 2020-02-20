مصر تشرع ببناء جدران ومنطقة تجارية مع قطاع غزة

أطلقت السلطات المصرية مشروعا هندسيا على الحدود المصرية مع قطاع غزة يتضمن جدارا بطول 14 كم بمدينة رفح التي اخلاها الجيش المصري سابقا.

وقالت مصادر فلسطينية “تتم كذلك توسعة الاعمال بالمنطقة الحدودية بهدف انشاء منطقة اقتصادية بالمنطقة العازلة الحدودية تهدف الى تنفيذ عمليات تجارية بين مصر وقطاع غزة مستقبلا”.

ولفتت المصادر الى ان “مصر شرعت بتنفيذ انشاءات هندسية عديدة من بينها جدار حدودي جديد مع قطاع غزة على غرار الجدار الفولاذي الذي شيدته اسرائيل على حدود مصر”، واوضحت ان ارتفاع الجدار فوق الارض يبلغ أكثر من ستة أمتار بينما يبلغ طوله تحت الارض عدة أمتار”.

المصدر: وكالة معاً